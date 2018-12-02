شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تستكشف المجرى الملاحي بين الأقصر وأسوان استعدادًا لموسم السياحة الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد حمدي، مساعد أول وزير النقل، والدكتور عبدالعظيم طربق، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، اليوم الأحد، المسار الملاحي بين أسوان والأقصر للتأكد من خلوه من العوائق ومتابعة اعمال التكريك لضمان سير الفنادق العائمة بدون مشاكل، وبدأت الجولة بتفقد أعمال التكريك في موقعين بين أسوان وإسنا وهما موقع كومبو، وموقع سلوى بحري.

جاء ذلك بناءًا على تكليفات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بضرورة المتابعة المستمرة للمجرى الملاحي لضمان سير الفنادق العائمة وعمل التكريك اللازم لمناطق الاختناقات ما بين أسوان والأقصر.

وشملت الجولة تفقد المسار الملاحي بين الأقصر وإسنا، وبصفة خاصة منطقة بين الجبلين والماريس، والتأكد من وضع الشمندورات في الممر الملاحي بأماكن الاختناقات في المسافة بين أسوان والأقصر (65 شمندورة و180 عوامة تقوم الهيئة العامة للنقل النهري بوضعه بواسطة المهندسين والفنيين).