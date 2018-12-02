شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال شديد من المواطنين على مراكز المسح في ثاني أيام مبادرة القضاء على «فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مبادرة القضاء على «فيروس سي» والأمراض غير السارية، التي بدأت في 11 محافظة، أمس السبت، ضمن محافظات المرحلة الثانية تحت شعار«100 مليون صحة» إقبالًا شديدًا من المواطنين على إجراء المسح الطبي.

وفي اليوم الثاني، تم بدء تنفيذ المبادرة في عدد من مدارس المحافظات، لإجراء المسح على الطلاب، وحرص محافظا الأقصر وسوهاج على الخضوع للكشف لحث المواطنين على المشاركة.

وفي الإسكندرية، فعّلت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي المبادرة بمدارس المرحلة الثانوية من خلال خطة عمل بدأت، أمس السبت، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت آمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الحملة تستهدف 42 ألف طالب وطالبة بالمراحل الثانوية «عام وفنى» في 177 مدرسة بالتعاون مع فرع التأمين الصحي لشمال غرب الدلتا، حيث يتم الفحص الطبى لـ100 طالب وطالبة من كل مدرسة يوميًا، مشيرة إلى أن لجنة وزارية من التربية والتعليم والصحة أجرت جولة ميدانية بعدد من المدارس التي تجرى بها الحملة لمتابعة سير أعمال الحملة والكشف الطبي على الطلاب ومن خلال 92 فرقة مسح طبي تابعة للتأمين الصحى فرع شمال غرب الدلتا.

وفي القليوبية، انطلقت المبادرة بمدارس التعليم الثانوي والفني، وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المبادرة تستهدف 211 ألف طالب بـ214 مدرسة، منها 131 مدرسة للتعليم الثانوي العام، بإجمالي طلاب 91 ألف طالب، و83 مدرسة للتعليم الفني بإجمالى 120 ألف طالب وطالبة، لنظام الثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم بلوغ الطالب سن الـ18، يقدم ولي أمره إقرار لعمل التحاليل الخاصة بفيروس «سي».

وفي المنوفية، قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن العمل يسير بشكل منتظم في 233 وحدة صحية لتوقيع الكشف على 2 مليون و550 ألف مواطن ومواطنة في 776 نقطة كشف، مابين 440 نقطة صباحية، 336 نقطة مسائية في المبادرة، مشيرًا إلى أنه أمس بلغت نسبة المشاركة في المبادرة من المواطنين بنسبة 97% من النسبة المحددة يوميًا.

وفي كفرالشيخ، تابع المحافظ الدكتور إسماعيل طه، فاعليات المبادرة، وكلف رؤساء الوحدات المحلية والدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحملة بمختلف المراكز والمدن للتأكد من أداء الخدمة على خير وجه للقضاء على الفيروس.

وتابع طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، المبادرة برفقة الدكتور عزت الغبور، مدير إدارة بلطيم الصحية، والدكتور باسم الباز، مدير مستشفى بلطيم المركزي بمستشفى بلطيم المركزي، وقال «عبدالقادر» إن مواقع تمركز فحص المواطنين بالمركز شهدت إقبالًا من الأهالي.

في الإسماعيلية، شهدت مراكز ونقاط الفحص إقبالا كبيرًا من المواطنين في القرى والمدن، وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن عدد التمركزات بالمحافظة بلغ 126 مركز، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات ومتابعة ميدانية للحملة وتلقي شكاوى المواطنين.

ورصدت «المصري اليوم» تأخر وصول مسؤولي الحاسب الآلي بسيارة المبادرة بمنطقة الموقف العمومي مما أدى إلى تكدس المواطنين قبل أن يتدخل وكيل الوزارة بعدد إضافي من الموظفين، بينما انقطعت خدمة الإنترنت في المركز التابع لمنطقة مكتب البريد الرئيسي بميدان عرابي، وأرسلت غرفة المتابعة بلاغًا لوزارة الصحة لسرعة التدخل.

وفي بني سويف، تابع المحافظ المسشار هاني عبدالجابر، سير العمل بالمبادرة برفقة الدكتورعبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، وتفقدا عددًا من المواقع الثابتة والمتحركة التي تم تخصيصها للكشف على المواطنين بمركزي ببا وبني سويف.

ورصدت «المصري اليوم» كثافة الإقبال على نقاط تمركز حملة «100 مليون صحة» ببني سويف، خاصة من كبار السن.

وفي سوهاج، تفقد المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، نقاط الفحص بمستشفيات الحميات، والهلال للتأمين الصحي، ومركز صحة الأسرة بقرية «روافع القصير»، وأجرى المحافظ الفحص الطبي الخاص به بمستشفى الحميات بمدينة سوهاج، وتابع نتيجة التحليل الخاصة به من خلال الفريق الطبي الذي يباشر أعمال الحملة بالمستشفى.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن 900 فريق طبي يشارك في المبادرة، داخل 222 مقر بالوحدات الصحية، ومراكز الشباب في 16 مركز وقسم بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي الأقصر، تفقد المحافظ المستشار مصطفى ألهم، عددًا من نقاط المسح الخاصة بالمبادرة، وبادر بإجراء التحليل الطبي داخل نقطة المسح بمركز صحة الأسرة بمدينة الأقصر، وكان أول من تقدم صفوف المواطنين لإجراء التحاليل لحث وتشجيع الأهالي على القيام بالتحليل والكشف للاطمئنان على سلامتهم، وتبين سلبية العينة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد نقاط المسح بمستشفى الأقصر الدولي، حيث تابع انتظام سير العمل للخدمات الطبية المقدمة، واستمع خلال جولته الميدانية لعدد من استفسارات المواطنين المشاركين، لتذليل أية معوقات أمامهم.

وفي شمال سيناء، أعلن المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، عن فحص 2361 مواطنًا في أول أيام المبادرة، مشيرًا إلى أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس «سي» أظهر أن 2220 مواطنًا جاءت نتيجتهم سلبية و135 نتيجتهم إيجابية.

وأشار الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة إلى مشاركة 80 فريقًا طبيًا على مستوى المحافظة بالحملة، موزعين بواقع 30 فريقا في العريش، 29 فريقا في بئر العبد، 8 فرق في الشيخ زويد، 4 فرق في رفح، 5 فرق في الحسنة، و4 فرق في نخل، بجانب 20 فريقًا متحركًا بمختلف المناطق والتجمعات.

محافظ سوهاج يجرى تحليل فيروس سي

انطلاق حملة الكشف عن فيروس سي بالقاهرة

انطلاق حملة «100 مليون صحة» للكشف عن فيروس سي بالأقصر

انطلاق حملة «100 مليون صحة» للكشف عن فيروس سي بالأقصر

انطلاق حملة الكشف عن فيروس سي بالقاهرة

انطلاق حملة الكشف عن فيروس سي بالقاهرة