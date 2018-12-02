شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: المؤتمر الدولي السادس متسق تمامًا مع توجهاتنا في حفظ التراث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الآثار والتراث، الأصالة والمخاطر والتحديات»، عنوان يحمله المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار الذي أقيم بجامعة القاهرة، صباح الأحد، من أجل الحفاظ على التراث الأثري المصري وصيانة وحماية جميع المواقع الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وافتتح فعاليات المؤتمر- نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير الآثار- الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية، بحضور الدكتور هبة نوح، نيابة عن رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمعة عبدالمقصود، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، والدكتور أسامة طلعت، مقرر عام المؤتمر ووكيل شؤون الدراسات العليا والبحث، وبالإضافة إلى مجموعة من عمداء الكليات.

وخلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، قال «أمين» إن هذا المؤتمر يأتي متسقا تمامًا مع رسالة وزارة الآثار في استدامة الحفاظ على التراث الأثري المصري وصيانة وحماية جميع المواقع الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا على حرص وزارة الآثار على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية التي تتيح الفرصة لطرح كل التحديات التي تواجه الآثار والتراث المصري وتحديد الإشكاليات التي تهدد سلامة الآثار من أجل إيجاد أفضل السبل لحل جميع المشكلات وحماية الأثر الذي هو جزء أصيل من حضارتنا وهويتنا المصرية.

وشدد «أمين» على دور كلية الآثار- جامعة القاهرة الرائد في الحفاظ على الحضارة المصرية، وما تحمله على عاتقها منذ تأسيسها عام 1970م من مهمة وطنية عظيمة، من تأسيس وتجهيز أثري ومرممي مصر علميا وعمليا للقيام بدورهم في مجال العمل الأثري، فضلا عن سعيها الدائم للتعاون مع وزارة الآثار من خلال تواجد أساتذتها كأعضاء باللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية، والبعثات الأثرية المختلفة.

وذكر أن وزارة الآثار تحرص دائما على التعاون مع جميع الجامعات والجهات المختصة بتطوير وبناء قدرات الأثريين والمرممين وأمناء المتاحف، من خلال عقد الدورات التدريبية وتقديم المنح الدراسية والبعثات الأثرية في مختلف مجالات العمل الأثري بما يشمل حفائر الأثرية والترميم والصيانة، والعمل المتحفي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل، وتقييم المخاطر وإدارة الأزمات.