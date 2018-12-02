شكرا لقرائتكم خبر عن والي: مصر دولة الشرف لأهم معرض حرف يدوية في العالم 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، في افتتاح معرض لارتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا بوصفها ضيف شرف المعرض وكان في استقبالها انطونيو انتيجلييا رئيس شركة ارتيجيانو، أن فيرا المنظمة للمعرض، والذي أعلن اختيار مصر دولة الشرف للمعرض العام المقبل.

وخلال الافتتاح أكدت على دعم الدولة المصرية لمصنعي ومنتجي الحرف اليدوية والتقليدية وحرص وزارة التضامن الاجتماعي على بناء شراكات ومنها الشراكة مع بنك الإسكندرية لخلق فرص تسويقية في الداخل والخارج لأصحاب الحرف اليدوية وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة

وعبرت والي –بحسب بيان- عن سعادتها لما تحقق من مشاركة مصرية هذا العام حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمي المعرض تكون مصر بمقتضاها دولة شرف المعرض العام المقبل 2019 وتم بالفعل تسلم درع دولة الشرف من السنغال التي اختيرت دولة الشرف للمعرض هذا العام 2018.

وقالت والي: «نجاحنا في أن تكون مصر دولة الشرف في العام المقبل يعني أننا سنتمكن من عرض المزيد من المنتجات المصرية ونحصل على دعم أكبر وفرص تسويقية أكبر ويعبر عن ثقة أكبر معرض للحرف واليدوية والصناعات التقليدية في المنتج المصري ويساهم في فتح المزيد من الأسواق الأوروبية أمام المنتجات اليدوية المصرية ونحن نملك كل المقومات للمنافسة فلدينا منتجات على مستوى على الجودة ولدينا أسعار تنافسية ستمكن المنتجات المصرية من المنافسة في كل الأسواق العالمية وهو ما يعنى فرص تصديرية مهمه لكل منتجي ومصنعى الحرف اليدوية وتحقيق مكسب مادي وترويج للمنتج المصري ذو الطابع الثقافي».

وخلال الافتتاح تجولت غادة والي في الجناح المصري الذي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي وضم حوالي 50 من العارضين يمثلون عددًا من الجمعيات الأهلية ومنتجي الحرف اليدوية وتلقت والى إشادة العارضين بالجهد الذي بذلته وزارة التضامن لتذليل العقبات أمام مشاركتهم وفتح نوافذ جديدة وغير تقليدية تسويق منتجاتهم في الأسواق الأوروبية.

وتميز الجناح المصري بطابع فرعوني وتخلله شاشات تعرض أفلام عن أهم المشروعات التنويرية وأغاني فلكلورية وأفلام للترويج السياحي وحرصت وزارة التضامن على توفير مترجمين للغة الإيطالية لتسهيل عمليات البيع وتحقيق أعلى عائد للعارضين.