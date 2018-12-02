شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: لم نصرف جنيها واحدا على تدريب المعلمين بالنظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن الحكومة "لم تصرف أى جنيه" على تكاليف تدريب المعلمين على النظام الجديد، وإنما تمت التدريبات من خلال شركاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخارجين منها المعونة الأمريكية وغيرها من الجهات. ووجه نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر للقائمين على مشروع التعليم الجديد خلال الختامى للأنشطة التدريبية والمتابعة لمرحلة رياض الأطفال تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور حسن فارس، رئيس اللجنة التنفيذية العليا للتعلم بالصفوف الأولى. وكرم نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عددا من المدربين المعتمدين والمسؤولين عن تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم.

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: لم نصرف جنيها واحدا على تدريب المعلمين بالنظام الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .