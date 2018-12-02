شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام جامعة عين شمس: بصدد التأمين على المنشآت والمبانى الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس، إن الجامعة بصدد التأمين على المنشآت والمبانى الجامعية على 3 مراحل لتكون أول جامعة تقوم بالتأمين على منشآتها .

وكشف سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة، أنه من المقرر أن يتم البدء بالتأمين على مبانى المدن الجامعية ليشمل كافة منشآت المدن والطلاب المقيمين داخلها.

وشارك فى المؤتمر الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس.