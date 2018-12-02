شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر للساعة 1.. الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ لمنع تكرار مشاهد الشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الحكومة الفرنسية عن دراستها فرض حالة الطوارئ لمنع تكرار مشاهد الشغب وفيما يلى عرض لأهم الاخبار:

قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأحد، إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.

أكد مصدر قضائى أن الإجتماع السابق بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضى جرى فى أجواء من الشفافية، حيث تناول الجانبان مستجدات التحقيقات فى قضية مقتل المواطن الإيطالى جولى ريجينى.

دفعت الادارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعى والإغاثة العاجلة والدرجات النارية بمحيط فاعليات المعرض العالمى "إيديكس2018"، لتنظيم حركة سير السيارات.

يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الاثنين، إلى العاصمة الكويتية، لرئاسة أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة، والتى تُعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجارى، برئاسة وزيرى خارجية البلديّن.

وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الذى استقبله وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما وصل أيضاً وزير الإعلام السعودى عواد العواد ووزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد القطان.

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة إلى قوس النصر بعد عودته لباريس اليوم الأحد قادما من الأرجنتين ليتفقد الأضرار التي لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث الشغب أمس السبت.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن حجم الإنجاز بشبكة الطرق الجديدة خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2018، وتضمنت 8 كم شبكة طرق جديدة بتكلفة 85 مليار جنيه.

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تنفيذ كافة الأحياء والمبانى الجديدة وفق التوقيتات المحددة، للبدء فى نقل أجهزة الدولة المختلفة إليها، ومن المقرر أن تضم العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ثقافية على مساحة 100 فدان، على أن تضم هذه المدينة أكبر دار الأوبرا فى منطقة الشرق الأوسط.