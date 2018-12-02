شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يصل موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا اليوم الأحد ليستأنف جولته العربية بعد المشاركة فى قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وعرض التلفزيون السعودى لقطات لطائرة ولى العهد وهى تهبط فى نواكشوط. وقبل توجهه إلى الأرجنتين، زار الأمير محمد الإمارات والبحرين ومصر وتونس. ومن المقرر أن يزور الجزائر بعد موريتانيا.