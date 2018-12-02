أخبار مصر | عمرو بدر: "قلاش" الغائب الحاضر في افتتاح معهد تدريب 'الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر: "قلاش" الغائب الحاضر في افتتاح معهد تدريب 'الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، هو الغائب الحاضر في افتتاح معهد التدريب بالنقابة اليوم.

وأضاف في تصريحات إلى "الفجـر"، أن دعوة "قلاش" وشكره فرض عين على كافة الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أنه صاحب الإنجاز الأكبر في إنشاء المركز.

وكان وقع عقود إنشاء أكبر معهد لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط، وحصل على أول دفعة من تمويل إنشاء المعهد من الشيخ سلطان القاسمي أمير الشارقة قبل انتهاء فترة مدته النقابية.