أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي نظيره الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقي نظيره الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محمد بن أحمد البواردي، عضو مجلس الوزراء الإماراتي، وزير الدولة لشئون الدفاع والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً، لحضور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX – 2018).
وتناول اللقاء، أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية في ظل الظروف الراهنة، كما ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، عن تمنياته بنجاح معرض "إيديكس 2018" الذي يعد من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
من ناحيته، رحب القائد العام بمشاركة عدد من الشركات الإمارتية والوفود الرسمية بالمعرض على أرض بلدهم الثاني مصر.
وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
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