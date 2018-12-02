أخبار مصر | مساعد وزير النقل يتفقد المجرى الملاحي بين الأقصر وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير النقل يتفقد المجرى الملاحي بين الأقصر وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت الجولة بتفقد أعمال التكريك في موقعين بين اسوان واسنا وهما موقع كومبو وموقع سلوى بحري ثم تفقدا المسار الملاحي بين الاقصر واسنا وبصفة خاصة منطقة بين الجبلين والماريس والتأكد من عمل ووضع الشمندورات في الممر الملاحي بأماكن الاختناقات في المسافة بين أسوان والأقصر، 65 شمندورة و180 عوامة تقوم الهيئة العامة للنقل النهري بوضعه بواسطة المهندسين والفنيين.
وجاءت الجولة بناءا على تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل بضرورة المتابعة المستمرة للمجرى الملاحي لضمان سير الفنادق العائمة وعمل التكريك اللازم لمناطق الاختناقات مابين أسوان والأقصر.
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