أخبار مصر | مساعد وزير النقل يتفقد المجرى الملاحي بين الأقصر وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير النقل يتفقد المجرى الملاحي بين الأقصر وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد حمدي، مساعد أول وزير النقل، والدكتور عبد العظيم طربق، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، اليوم، المسار الملاحي لنهر النيل بين اسوان والاقصر للتأكد من خلوه من العوائق ومتابعة اعمال التكريك لضمان سير الفنادق العائمة بدون مشاكل.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال التكريك في موقعين بين اسوان واسنا وهما موقع كومبو وموقع سلوى بحري ثم تفقدا المسار الملاحي بين الاقصر واسنا وبصفة خاصة منطقة بين الجبلين والماريس والتأكد من عمل ووضع الشمندورات في الممر الملاحي بأماكن الاختناقات في المسافة بين أسوان والأقصر، 65 شمندورة و180 عوامة تقوم الهيئة العامة للنقل النهري بوضعه بواسطة المهندسين والفنيين.

وجاءت الجولة بناءا على تكليفات الدكتور هشام عرفات وزير النقل بضرورة المتابعة المستمرة للمجرى الملاحي لضمان سير الفنادق العائمة وعمل التكريك اللازم لمناطق الاختناقات مابين أسوان والأقصر.