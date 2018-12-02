أخبار مصر | المعهد البرلماني ينظم برنامجًا تدريبيًا لوفد أمانة الشورى العماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعهد البرلماني ينظم برنامجًا تدريبيًا لوفد أمانة الشورى العماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العماني، بعنوان "برنامج تعريفي عن مجلس النواب.. قراءة في آليات عمله"، ويستمر لمدة 4 أيام.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية رحب الدكتور أحمد حلمى، مدير معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، بالوفد العماني مؤكدًا قدم العلاقات التي تربط البلدين وعمقها والتي تمتد لنحو 3500 عام، وأن هذه العلاقات ليست فقط على المستوي البرلماني إنما الرسمي والشعبي، مؤكدًأ على التنسيق والتعاون بين البلدين في شتي المجالات، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين القاهرة وعمان يصل إلى 300 مليون دولار، لكنه ليس كافيًا.

واستعرض حلمي، أهداف المعهد التدريبي المصرى وآليات عمله، وفي مقدمتها تبادل الخبرات وتدريب العاملين المتخصصين في الشئون البرلمانية بالبرلمانات المختلفة إضافة إلى تنمية مهارات الأعضاء بالمجلس وعلى المستوى الدولي والعربي والإقليمي، وإقامة بروتوكول تعاون مع البرلمانات الدولية، مشيرًا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط معهد التدريب البرلماني المصرى مع الاتحاد البرلماني العربي، الاتحاد البرلماني الدولي، معهد الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن المعهد كان صاحب الريادة في إقامة الصالونات البرلمانية المتخصصة في المنطقة العربية، وأيضا بصدد إطلاق مجلة علمية متخصصة، مشيرًا إلى تفعيل النظام الإلكتروني في الأداء البرلماني.

وأكد الوفد العماني، عن سعادته بالتواجد داخل مجلس النواب المصرى باعتبارة أعرق وأقدم البرلمانات وزاخر بالممارسة والتجربة البرلمانية الحقيقة، ونعمل على أن نستمد منه الكثير من المعارف، داعيا المعهد البرلماني المصرى إلى زيارة المعهد التدريبي البرلماني بعمان في المقابل لتبادل الخبرات.

كما ألقى، علوم حميدة، محاضرة عن الإدارة البرلمانية، ومن المتوقع أن يلقي هشام عوني محاضرة عن دور اللجان النوعية المتخصصة البالغ عددها 25 لجنة.

وأكد في كلمته أن البرلمانات ليست ديكور إنما تمثل فاعلًا أساسيا في حياة الأمم، لافتًا إلى أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية لا ينبغي ِأن تبني على التضاد، إنما التعاون والتنسيق من أجل مصلحة المواطن، ويبقي للبرلمان القيام بدوره في معرفة متطلبات الشعب والقيام بدوره التشريعي والرقابة على الحكومة.