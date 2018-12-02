أخبار مصر | غدا.. انطلاق المؤتمر العربي الـ17 الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق المؤتمر العربي الـ17 الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد القاهرة غدا، أعمال المؤتمر العربي السابع عشر، الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "حوكمة خدمات الرعاية الصحية"، تحت رعاية الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة والسكان وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل في القاهرة.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، بأن حجم المشاركة في المؤتمر، اتسع ليصل إلى 50 جهة عربية، بالإضافة إلى أكثر من 400 مشارك من السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، عمان، الكويت، تونس، لبنان، الجزائر، فلسطين، ليبيا، السودان، إيران، بريطانيا، المغرب.

وتشمل جلسات المؤتمر، 23 ورقة عمل يقدمها 27 متحدث من المتخصصين في مجال إدارة المستشفيات وحوكمة خدمات الرعاية الصحية.

كما أن المؤتمر يحظى بحضور عدد من وزراء الصحة بالدول العربية من بينهم معالي الدكتور/ عادل عدوي وزير الصحة الأسبق –ومعالي الدكتورة/ مها الرباط وزيرة الصحة السابقة بجمهورية مصر العربية ومعالي الدكتور /حمد المانع- وزير الصحة السعودي الأسبق، ومعالي الدكتور /على حياصات- وزير الصحة الاردني الأسبق، ومعالي المهندس هاني محمود- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية الأسبق، ومعالي الاستاذ الدكتور/ محمد عوض تاج الدين - وزير الصحة والسكان المصري الأسبق، والأستاذ الدكتور/ أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، علاوة على مشاركة عدد كبير من المنظمات الإقليمية و الدولية ذات العلاقة.

ويتناول المؤتمر دور الحوكمة وتجربة المريض في تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتحديات الاستراتيجية والقانونية لحوكمة الرعاية الصحية المرتكزة على المريض، والتجارب الناجحة لتلك الحوكمة بالاعتماد على تجربة المريض.

الجدير بالذكر أن المؤتمر معتمد بعدد 15 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعدد 12 ساعة من الهيئة العربية لاعتماد الشهادات المهنية وعدد 15 ساعة من اتحاد الصيادلة العرب.