كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تتفتح جناحا مصريا بمعرض لارتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، جناحا مصريا بمعرض لارتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بأيطاليا، ضم نحو 50 من العارضين يمثلون عددا من الجمعيات الأهلية ومنتجي الحرف اليدوية. وتميز الجناح بطابع فرعوني وتخلله شاشات تعرض أفلاما عن أهم المشروعات التنوية وأغانٍ فلكلورية وأفلاما للترويج السياحي. وحرصت الوزارة على توفير مترجمين للغة الإيطالية لتسهيل عمليات البيع وتحقيق أعلى عائد للعارضين. وتلقت وزيرة التضامن غادة والي، إشادة العارضين بالجهد الذى بذلته الوزارة لتذليل العقبات أمام مشاركتهم وفتح نوافذ جديدة وغير تقليدية تسويق منتجاتهم في الأسواق الأوروبية.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | "التضامن" تتفتح جناحا مصريا بمعرض لارتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .