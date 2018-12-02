مصر | وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة من الضباط المتخصصين بكليه الشرطه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة من الضباط المتخصصين بكليه الشرطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محمود توفيق وزيرالداخلية، اليوم، الأحد، مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، الدفعة الأصلية للعام الدراسي 2017/2018، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة.

حضر مراسم التخرج عدد من مساعدي الوزير وقيادات الأكاديمية، حيث قام الخريجين بحلف اليمين أمام الوزير، وذلك تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

ووجه وزير الداخلية خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، مشيرًا إلى أن الخريجين الجدد يمثلون إضافة حقيقية لدفع مسيرة العمل الأمني، من خلال دعم مختلف المواقع الشرطية بالعناصر البشرية المؤهلة والقادرة على أداء واجبهم في حماية الأمن، مشددًا على بذل كافة الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه من نجاحات أمنية خلال المرحلة الماضية، مؤكدًا أن أول متطلبات العمل في جهاز الشرطة هو التحلي بالانضباط والالتزام، والإخلاص كونهم المنطلق الرئيسي نحو كسب ثقة المواطنين.

