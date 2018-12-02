مصر | والد فتاة المرج المقتولة ينفي معرفته بالقاتل بعد عرض الفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد فتاة المرج المقتولة ينفي معرفته بالقاتل بعد عرض الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، لأقوال عدد من الشهود في قضية مقتل فتاة تعمل بمحل بمنطقة المرج، حيث أطلق عليها متهم النار أثناء تواجدها أمام المحل، وفر هارباً، وتلاحقه الأجهزة الأمنية للقبض عليه، بعد تكليف النيابة بسرعة ضبطه.

واستمعت المحكمة إلى "حافظ.م"، والد الفتاة، والذي نفى معرفته بالقاتل، وذلك بعد أن عرضت النيابة عليه الفيديو الذي ظهر فيه المتهم، وهو يطلق النار على الفتاة.

كما واجهته النيابة بتحريات المباحث التي قالت إن المتهم قريب والد الفتاة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من حل اللغز بالقبض على المتهم.

واستمعت إلى أقوال زوج صاحبة المحل التي تعمل فيه الفتاة، والذي أكد أن الفتاة تعمل في المحل الخاص به وزوجته منذ أكثر من عامين ونصف العام، وكانت منتقبة، ولم يرها حتى ولو مرة واحدة، كما أنها كانت هادئة الطباع قليلة الكلام، لافتا إلى الفتاة أخبرتهما أنها تعمل لتجهيز نفسها.

وأضاف صاحب المحل، أن الفتاة كتومة لدرجة كبيرة، وليست مثل بقية الفتيات، ولم تكن تتحدث معه في أمور حياتها أو مع زوجته، موضحا أنها كانت تأتي في الصباح حوالي الساعة العاشرة لفتح المحل، وتغادر ليلا.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم بقتل فتاة رميا بالرصاص بالمرج، حيث أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لتحديد هوية المتهم، كما صرحت بدفن جثة المجني عليها، وأوضحت المعاينة الأولية للجثة إصابتها بطلق ناري بالوجه.

وكانت مستشفى اليوم الواحد استقبلت فتاة تدعى ياسمين، وتبلغ من العمر 18 عاما، مصابة بطلق ناري في الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضعة ساعات لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وأمرت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها بعد انتهاء الصفة التشريحية لها.

وبدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأهالي بمصرع فتاة بطلق ناري على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب باستقلال دراجة نارية وقام بقتل فتاة باستخدام سلاح نارى وفر هاربا.