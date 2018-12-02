مصر | حبس عاطل لسرقته لاب توب من داخل سيارة بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لسرقته لاب توب من داخل سيارة بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لسرقته لاب توب من داخل سيارة بالتجمع الخامس. وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من "ط.م" يفيد بسرقة لاب توب الخاص به ومن سيارته، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهم "م.ع" وضبطه وبسؤاله اعترف بسرقته للاب توب وبيعه لـ"م.ح" حسن النية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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