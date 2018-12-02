مصر | ننشر منطوق حكم النقض في انقضاء الدعوى لـ37 طاعنا بإهانة القضاء بـ"خلية الظواهري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر منطوق حكم النقض في انقضاء الدعوى لـ37 طاعنا بإهانة القضاء بـ"خلية الظواهري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض اليوم الأحد بانقضاء الدعوى الجنائية لـ 37 طاعنا من المتهمين في قضية "خلية الظواهري " لمضي المدة كما قضت بعدم جواز طعن 5 متهمين آخرين في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.

وجاء منطوق محكمة النقض كالآتي:

أولا: عدم جواز المقدم من 5 طاعنين وهم كل من: عبد الرحمن زوام أبيض زوام وسامح عتمان محمد جعفر وسلامة جمعة سليم سلامة ومحمد سعد عبد التواب وكرم أحمد عبد الرحمن.

ثانيا: عدم قبول الطعن المقدم 4 طاعنين وهم كل من: أحمد محمود عبد الرحمن وأحمد عادل السيد يوسف وعماد ممدوح عبد العظيم وعبد الرحمن السيد رزق.

ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعنين جميعا بمن فيهم من قضي بعدم قبول الطعن شكلا دون الطاعنين اللذين قضي بعدم جواز نظر طعنهم.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في وقت سابق بمعاقبة 53 متهما في قضية "خلية الظواهري" سنة مع الشغل بتهمه إهانة السلطة القضائية.

