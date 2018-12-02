مصر | النيابة توجه تهمة القتل الخطأ للضابط المتهم بقتل سائق المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة توجه تهمة القتل الخطأ للضابط المتهم بقتل سائق المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل سائق على يد ضابط شرطة بسبب ركنة سيارة في المقطم.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الرابع في الواقعة.

ووجهت النيابة، للضابط تهمة القتل الخطأ.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود للوقوف على ملابسات الجريمة والظرف أيضا المتسبب فيها.

وناظرت النيابة، الجثة وأمرت الطب الشرعي بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وإرسال تقرير مفصل بها.

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على إثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراج سلاحه الميري وأطلق الرصاص في الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.

وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و3 أشخاص من الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم، فيما انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة.