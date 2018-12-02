مصر | ضبط 34 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 34 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة، أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.

وأسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة، عن إجراء تحليل طبي لـ235 سائقًا، وإثبات تعاطي 34 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.