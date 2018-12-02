مصر | ضبط 231 مخالفة مرورية متنوعة بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 231 مخالفة مرورية متنوعة بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة الأمن بشبرا الخيمة حملة أمنية ومرورية بقسم أول شبرا الخيمة لضبط الخارجين عن القانون وتحرير محاضر للمخالفين.

وأصدر اللواء رضا طبلية مدير الأمن تعليمات بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة والمواد المخدرة، فشنت إدارة البحث الجنائي حملة مكبرة قادها اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي واستهدفت قسم أول شبرا الخيمة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، منهم 9 من حائزي المواد المخدرة، و9 قضايا مخدرات بإجمالي (315 جرام حشيش، و160 جرام فودو، و50 قرصا مخدرا)، و3 أحكام جنائية منهم هارب من السجن المؤبد.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 سلاح أبيض، و2 تحليل مخدرات من قائدي المركبات إيجابي، وكذلك تحرير 231 مخالفة مرورية متنوعة، و168 قضية مرافق، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

