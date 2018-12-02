مصر | زحام مروري أعلى دائري المعادي لاصطدام سيارة ملاكي بالرصيف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحام مروري أعلى دائري المعادي لاصطدام سيارة ملاكي بالرصيف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت زحامات مرورية، مساء اليوم الأحد، أعلى الطريق الدائري بالمعادي، وذلك بسبب تصادم سيارة ملاكي بأحد أجزاء الرصيف وذلك بالقرب من كارفور، مما أدى إلى تباطؤ في حركة المركبات في الاتجاه القادم من التجمع الخامس والمتجه إلى مناطق القاهرة وشارع البحر الأعظم والمنيب.

وانتقلت أوناش المرور لرفع السيارة من الطريق وإعادة الحركة مرة أخرى، وتبين أن سبب التصادم تحدث قائد السيارة في الهاتف المحمول، وعدم انتباهه للطريق.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بتصادم سيارة بالرصيف أعلى دائري المعادي بالقرب من كارفور، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية.