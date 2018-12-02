كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحام مروري أعلى دائري المعادي لاصطدام سيارة ملاكي بالرصيف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ظهرت زحامات مرورية، مساء اليوم الأحد، أعلى الطريق الدائري بالمعادي، وذلك بسبب تصادم سيارة ملاكي بأحد أجزاء الرصيف وذلك بالقرب من كارفور، مما أدى إلى تباطؤ في حركة المركبات في الاتجاه القادم من التجمع الخامس والمتجه إلى مناطق القاهرة وشارع البحر الأعظم والمنيب.
وانتقلت أوناش المرور لرفع السيارة من الطريق وإعادة الحركة مرة أخرى، وتبين أن سبب التصادم تحدث قائد السيارة في الهاتف المحمول، وعدم انتباهه للطريق.
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بتصادم سيارة بالرصيف أعلى دائري المعادي بالقرب من كارفور، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات وإعادة الحركة المرورية.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | زحام مروري أعلى دائري المعادي لاصطدام سيارة ملاكي بالرصيف (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .