شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع أعمال تطوير «جزيرة الوراق»: «هدفنا أن تصبح مجتمعًا حضاريًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير «جزيرة الوراق»، وتوفير الخدمات للسكان، وذلك بحضور وزراء العدل، والموارد المائية والري، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، وممثلي عدد من الجهات.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير «جزيرة الوراق» لتصبح مجتمعًا عمرانيًا حضاريًا تتوافر به كل الخدمات، مضيفًا: «لدينا حاليًا مخطط عام، وتصور لأن تصبح الجزيرة تجمعًا عمرانيًا مخططًا، ويتضمن ذلك توفير الخدمات المختلفة لأهالي «جزيرة الوراق»».

وأوضح «مدبولي» أن هدف الحكومة هو الارتقاء وتطوير الخدمات، وكذلك المباني الموجودة بجزيرة الوراق، وتحقيقاً لهذا الهدف، تم توزيع استمارات رغبات لمن سيضارون من أعمال التطوير العمراني، تتضمن اختيارات منها إعادة التسكين في الجزيرة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وبناء وحدات لائقة لهم، أو الحصول على سكن بديل في المدن الجديدة، أو الحصول على المقابل المادي، وقد تم تنظيم زيارات لهم للمناطق المقترحة كسكن بديل في المدن الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة تشتري حالياً عدداً من قطع الأراضي من المواطنين لاستخدامها في إعادة تسكين من سيختار هذه الرغبة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك عدداً من الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة لسكان «جزيرة الوراق» حيث تم إرسال 5 قوافل علاجية حتى الآن، مشيرةً إلى أن الوزارة مستمرة في ارسال القوافل المختلفة، كما تم توريد وحدة المعالجة الخاصة بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الوراق، وسيتم تشغيل الوحدة نهاية الأسبوع الجاري، كما يتم سحب عينات دورية من محطة مياه جزيرة الوراق القديمة والجديدة، وأفادت النتائج أنها مطابقة للمعايير.

و خلال الاجتماع، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى الخدمات المختلفة المقدمة لسكان جزيرة الوراق في عدد من المجالات، في مقدمتها الخدمات الصحية من خلال المستشفى المقام على مساحة 1600م2، والخدمات التموينية من خلال 3 مخابز تخدم عدد 120 الف حائز على بطاقات تموينية، وكذا الخدمات الزراعية من خلال جمعيتي الجزيرة والوراق، والخدمات التعليمية من خلال 3 مدارس من بينها فكرى اباظة الابتدائية التي تحتوي على 2213 طالباً واليسر الابتدائية التي تحتوي على 1111 طالباً، وخدمات الأوقاف المقدمة من خلال 29 مسجداً و6 زوايا، وخدمات مياه الشرب من خلال 3 محطات منها محطتان مدمجتان بطاقة 350م3/ساعة، فضلاً عن خدمات وزارة الشباب والرياضة المقدمة من خلال مركز شباب مقام على مساحة 2000م2، ويخدم 600 مشترك لممارسة الرياضات المختلفة (تنس الطاولة، كونغ فو، كاراتيه، بلياردو)، إلى جانب خدمات الإنارة من خلال تيار كهربائي هوائي من قبل كهرباء الريف، كما نوه المحافظ إلى وجود نقطة شرطة أمام مرسي المعدية من ناحية شبرا لخدمة أهالي الجزيرة.

وأكد محافظ الجيزة استمرار حي الوراق في الإشراف على الجزيرة بالتنسيق مع جهاز جزيرة الوراق الجديد، حيث تتم أعمال المتابعة الدورية والوقوف على الحالة بالجزيرة والتنسيق مع رئيس المدينة، كما نوه إلى أنه يتم متابعة تطوير مدرسة الوراق للتعليم الأساسي لبناء عدد دور أرضي و4 أدوار لتوفير عدد 14 فصلاً دراسياً.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه يتم متابعة نقل العبّارة إلى موقعها، حيث تم استلامها، ويتم حالياً التنسيق مع هيئة النقل النهري لتكريك موقع رسوها وتجهيزه من خلال مراجعة العمق ومناسبته لرسو العبارة، هذا إلى جانب ما يتم ايضاً من متابعة لمنع إلقاء المخلفات والصرف الصحي بمياه النيل، حيث تم حالياً نقل الصرف الصحي عن طريق سيارات الكسح الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ثلاث مرات يومياً.