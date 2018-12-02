شكرا لقرائتكم خبر عن فريد الديب في «اقتحام السجون»: مبارك مازال يتمتع بصفته العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن موكله مازال يتمتع بصفته العسكرية، بوصفه فريق طيار سابق بالقوات المسلحة المصرية.

وقدم «الديب» إلى محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية اقتحام السجون برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، صورة من كتاب معنون باسم رئيس نيابة مصر الجديدة الجزئية يشير فيه أنه ورد لمحل موكلة الفريق طيار محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية السابق إعلانًا على يد محضر بطلب من النيابة مؤرخ 21 نوفمبر 2018 يتضمن إعلانه بالحضور يوم 2 ديسمبر أمام محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لسماع شهادته في القضية جنايات مدينة نصر أول وورد الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قد عاد منذ 11 نوفمبر 2011 إلى صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار عملا بالقانون رقم 35 لسنه 1979 وخلص أن من الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وأنه يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسلمها بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، والكتاب مزيل بتوقيع منسوب وكيل الرئيس الأسبق الفريق طيار محمد حسني مبارك.

كما قدم صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنه 1979 بشأن تكريم كبار القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وأشرت المحكمة على الأوراق بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.