شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري ينشر فيديو حول معرض «EDEX – 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو حول المعرض المصرى الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX – 2018»، والذي يعقد في مصر لأول مرة، وستجرى فعالياته خلال المدة من 3 - 5 ديسمبر 2018، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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