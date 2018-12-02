شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رئيس الوزراء بتحديد نسب التعويضات ببعض المشروعات (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 47 تابع (د)، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 48 لسنة 2018، بشأن تحديد نسب التعويضات لبعض المشروعات.
وحدد القرار، يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر الجاري، آخر موعد لاستقبال الطلبات الخاصة بدراسة جداول نسب التعويضات عن العقود التي لم يصدر بشأنها جداول نسب.
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