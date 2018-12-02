شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: إنشاء أول مركز بحثي متخصص للدراسات الصينية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، تدشين أول مركز بحثي متخصص للدراسات الصينية بمصر وأفريقيا «مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير»، مؤكدا أنه سيكون من أهم المراكز البحثية بإفريقيا.

وأضاف «عزت» في مؤتمر صحفى، أن المفاوضات مع جامعة الشعب الصينية وهي الجامعة الأولى في الصين تمت على مدار عام كامل ،و أن قيادات جامعة عين شمس على تواصل دائم ومستمر في هذا الشأن.

وأشار «عزت» إلى أن هذا المركز سيكون مركز علمى بحثى يقدم دراسات فنية واستشارية لأى مشروع تتولاه الحكومة المصرية مع الحكومة الصينية، ويضم المركز خبراء على أعلى مستوى في الاقتصاد على رأسهم الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وخبراء في القانون على رأسهم الدكتور ناجى عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق.

وأكد أن المركز سيكون مفتوحا لكل الدراسات التي تتعلق بأى تعاون مصرى صينى، لافتا إلى أن الجامعة تلقت طلبات ضخمة من العديد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بمصر.

وفي سياق آخر أكد عزت أن مستشفيات جامعة عين شمس تلعب دورا قويا في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، لافتا إلى أن الجامعة لديها حوالى 14 مستشفى ومركزا، وتضم حوالى3600 سرير ويتردد عليها ما يقرب من 2 مليون مريض في السنة.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن مستشفيات جامعة عين شمس ستشهد في 13 ديسمبر افتتاح عدد كبير الوحدات الطبية والمراكز العلاجية الجديدة من بينها مركز الكلى الصناعى الجديد وقسم التعقيم وغيرها من الوحدات التي تقدم خدمات علاجية للمرضى بشكل كبير.

من جانبه قال الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك توجه كبير للجامعة للتعاون مع أفريقيا في مجال القطاع الطبى.

وأشار إلى أن الجامعة ومستشفياتها تشارك بمبادرة الدولة للقضاء على فيروس سى، حيث تم اجراء مسح لفيروس سى على 50 ألف طالب حتى الآن، ويتم علاج الحالات الإيجابية مجانا، فضلا عن إجراء 4700 حالة من قوائم الانتظار ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك العديد من الافتتاحات التي تشهدها مستشفيات الجامعة في 13 ديسمبر تتضمن مركز الكلى الصناعى وتطوير اقسام الجراحة وافتتاح مدرج جديد .