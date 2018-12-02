شكرا لقرائتكم خبر عن فريد الديب في «اقتحام السجون»: مبارك حريص على أداء الشهادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، خلال جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون» إلى طلب فريد الديب المحامي، الذي قدم توكيلا عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتبين أنه توكيل رسمي عام قضايا ويحمل رقم مسلسل 31960 وكيلا عن محمد حسني السيد السيد مبارك، في جميع القضايا التي منه أو عليه أمام جميع المحاكم وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ الأحد.

وقال «الديب» إن موكله قال إنه احترامًا لقرار المحكمة فهو حريص على أداء واجبه للشهادة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته إعلان ولا ينتج أثرًا في القانون، وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يمتثل لهذا الإعلان، وكلفه بالحضور لإبداء هذا الأمر عن الإعلان الذي أفاد بأن «مبارك» شخص مدني وليس عسكريًا.

وأضاف «الديب» أنه أرسل خطابًا لرئيس نيابة مصر الجديدة الذي وقع على الإعلان، إلا أنه رفض تسلّم الإعلان.