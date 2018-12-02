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صور ..وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهد  محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الأحد الموافق 2 الجارى مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة  الدفعة الأصلية للعام الدراسى 2017/2018  وذلك بمقر أكاديمية الشرطة ، بحضور عدد من السادة مساعدى الوزير وقيادات الأكاديميةK حيث قام الخريجين بحلف اليمين أمام السيد الوزير وذلك تمهيداً لإستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية

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وقد وجه وزير الداخلية خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد ، مشيراً إلى أن الخريجين الجدد يمثلون إضافة حقيقية لدفع مسيرة العمل الأمنى ، من خلال دعم مختلف المواقع الشرطية بالعناصر البشرية المؤهلة والقادرة على أداء واجبهم فى حماية الأمن ، مشدداً على بذل كافة الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه من نجاحات أمنية خلال المرحلة الماضية ، مؤكداً أن أول متطلبات العمل فى جهاز الشرطة هو التحلى بالإنضباط والإلتزام والإخلاص كونهم المنطلق الرئيسى نحو كسب ثقة المواطنين.

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