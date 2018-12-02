شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الأحد الموافق 2 الجارى مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة الدفعة الأصلية للعام الدراسى 2017/2018 وذلك بمقر أكاديمية الشرطة ، بحضور عدد من السادة مساعدى الوزير وقيادات الأكاديميةK حيث قام الخريجين بحلف اليمين أمام السيد الوزير وذلك تمهيداً لإستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية

وقد وجه وزير الداخلية خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد ، مشيراً إلى أن الخريجين الجدد يمثلون إضافة حقيقية لدفع مسيرة العمل الأمنى ، من خلال دعم مختلف المواقع الشرطية بالعناصر البشرية المؤهلة والقادرة على أداء واجبهم فى حماية الأمن ، مشدداً على بذل كافة الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه من نجاحات أمنية خلال المرحلة الماضية ، مؤكداً أن أول متطلبات العمل فى جهاز الشرطة هو التحلى بالإنضباط والإلتزام والإخلاص كونهم المنطلق الرئيسى نحو كسب ثقة المواطنين.



