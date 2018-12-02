شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماكرون يتفقد تلفيات قوس النصر بباريس فور عودته من قمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة إلى قوس النصر بعد عودته لباريس اليوم الأحد قادما من الأرجنتين ليتفقد الأضرار التي لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث الشغب أمس السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلي من القوس حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.