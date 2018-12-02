شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار تمتد للوجه البحرى والقاهرة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بأغلب أنحاء الجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية التى تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل للقاهرة. وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء تزامنا مع الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 20 و 21 درجة .

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