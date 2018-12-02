شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات المائدة المستديرة للمجلس الأعلى للإعلام واليونيسيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصى المجتمعون في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع اليونيسيف بمشاركة المؤسسات الإعلامية في وضع أكواد خاصة بالبرامج الموجهة للطفل في إطار التعاون المشترك ما بين المجلس واليونيسيف، وتفعيل المدونة من خلال القواعد المنظمة للعمل في إطار كل مؤسسة يتم على أساسها.

وتضمنت التوصيات تقييم كل العاملين من خلال مؤسساته وكذلك إثابة المتميزين منهم، والتأكيد على أهمية واستدامة التدريب للعاملين في برامج الأطفال من خلال مؤسساتهم لرفع مستوى الأداء والحرفية.

وأكد المجتمعون العمل على إنشاء وحدة متخصصة للابحاث وتدريب الإعلاميين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في برامج الأطفال وفقا للمعايير العالمية

ضرورة الاستناد للابحاث العلمية والخبراء في مجال الطفولة والتنشئة لتطوير برامج الأسرة والطفل.

كما تضمنت تخصيص المؤسسات الإعلامية نسبة من الاوقات المتميزة وتخصيص صفحات أو مساحات لعرض برامج الأطفال، والحرص على تقديم نماذج ايجابية للعلاقة ما بين الطفل والأب والأسرة والمجتمع.