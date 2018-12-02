شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح مقر الإدارة المركزية للطلاب الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور الصادق الهادي المهدي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وقال عبدالغفار- في كلمته خلال الافتتاح- إن مصر لديها إمكانيات كبيرة في منظومة التعليم العالي وهو ما يدركه أشقاؤنا في الدول العربية الأفريقية.

وأضاف أن مصر لديها تطلع في المستقبل ونستهدف في 2020 استقدام 90 ألف طالب ولدينا الآن في مصر 70 ألف طالب بالمشاركة مع جامعة الأزهر، منوها إلى أن مصر تمتلك القدرة على استيعاب المزيد من الطلاب الوافدين من خلال الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن افتتاح مقر الإدارة المركزية للطلاب الوافدين تم بالمساهمة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال المصريين، من بينهم المهندس سميح ساويرس ومحمد فريد خميس ومحمد السويدى.

وقال عبدالغفار إن الوزارة لديها خطة لاستقبال العديد من الطلاب من خلال تسهيل الخدمات المقدمة للطلاب بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالطلاب، وإنه سيتم العام القادم إقامة معارض خارج مصر لجذب مزيد من الطلاب الوافدين إلى مصر.

وأضاف أن مصر بها العديد من المميزات التي من شأنها استقطاب مزيد من الطلاب، وأن بلادنا صنفت من أوائل الدول الجاذبة للطلاب من خلال منظمة اليونيسكو.

وتابع قائلا، إن وزارة التعليم العالي تعمل على أن تكون مناهجها مواكبة لأسواق العمل العالمية وإعداد خريج لديه القدرة على المنافسة العالمية، وإن المكاتب الثقافية في الخارج تعمل بكامل جهدها لاستقدام مزيد الطلاب.

وتم استعراض خطة الوزارة في التعامل مع الطلاب الوافدين خلال المرحلة المقبلة من خلال التواصل مع الجامعات والتسويق لها، وبحث برامج التعليم المقدمة للطلاب، إلى جانب تطوير البنية التحتية وفتح مراكز لتعلم اللغة العربية للطلاب.

وتستهدف الخطة تقديم خطة أنشطة وإنشاء صندوق لخدمة الطلاب الوافدين ووحدة خاصة لرعايتهم بكل جامعة مصرية مع تخصيص خط ساخن للتواصل مع الطلاب الوافدين من أجل حل أي مشكلات قد تواجه أي طالب، وإنشاء منظمة عالمية لخريجي الجامعات المصرية من الوافدين.

من جانبه، قال رجل الأعمال سميح ساويرس إن الجهود التي قدمها من أجل افتتاح مقر الطلاب الوافدين هي جزء من الدور المجتمعي الذي لابد أن يقدمه كل من استفاد من بلادنا مصر، وأنه استجاب فورا لطلب وزير التعليم العالي من أجل تقديم الدعم اللازم.

وأضاف ساويرس أن إنشاء مقر الطلاب الوافدين له أهمية خاصة في هذا التوقيت ليكون واجهة مشرفة أمام طلاب العالم الدارسين في مصر ولكى يكون بالصورة اللائقة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة حريصة على تطوير وتأهيل العاملين فيها حتى يتم مواكبة التطوير المستهدف لإدارة الطلاب الوافدين.

وقال عبدالغفار- خلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، على هامش افتتاح مقدر الإدارة المركزية للطلاب الوافدين- «إن مصر لديها طلاب دارسين من مختلف الدول، وأن الأمر لا يقتصر على الطلاب العرب والأفارقة فقط».. لافتا إلى أن مصر تستهدف افتتاح 10 جامعات دولية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «أن المكاتب الثقافية في الخارج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم بتسويق البرامج الدراسية المقدمة في مصر من خلال الجامعات المصرية والدولية»، موضحا أنه تتم عملية تقييم دورية للمستشارين الثقافيين بمختلف الدول.

وتابع قائلا «إنه سيتم عقد بروتوكول مع شركات السياحة لعمل جولات داخل مصر بأسعار رمزية»، لافتا إلى أن مصر لديها 28 مكتبا ثقافيا تقوم بدورها من أجل الترويج وتقديم صورة حقيقية عن مصر.

وأشار إلى أن إنشاء جامعات دولية في مصر سيسهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين من خلال تقديم برامج علمية جديدة، وأنه سيتم تقديم مجموعة من المنح لعدد من الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج الحالية إلى جانب إنشاء برامج ومناهج جديدة في الجامعات التي يتم إنشاؤها حاليا.