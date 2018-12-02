شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تشارك في مؤتمر دولي حول ضمان الجودة في التعليم العالي بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة الأزهر بوفد برئاسة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، في مؤتمر يعقده الاتحاد الاروبي والاتحاد الأفريقي في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال التعليم العالي تحت عنوان: «توحيد ضمان الجودة في التعليم العالي بأفريقيا: دراسة الخطط وبحث أفاق التعاون»، والذي ينعقد بالعاصمة السنغالية داكار في الفترة من ٣ إلى ٤ ديسمبر الجاري.

تأتى هذه المشاركة استمرارا لدور جامعة الأزهر في وضع استراتيجية التعليم في القارة الإفريقية وحرصا منها على أهمية التعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية خاصة بعد اختيارها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد والذي يضم عشره أعضاء يمثلوا الاقاليم الخمس للقارة الافريقيةواختيارها أيضا لاستضافة مقر اتحاد الجامعات الافريقية الاقليمي لشمال أفريقيا وفي دعوة من الاتحاد الاروبي والاتحاد الافريقي .

وكانت جامعة الأزهر قد قامت بتنظيم ورشة عمل اتحاد الجامعات الافريقية «إنشاء المستودعات الرقمية وقواعد البيانات بمؤسسات التعليم العالي» والتي عقدت في الفترة من 23-27 سبتمبر 2018 وشارك بها أعضاء من 11 دولة افريقية، وأقامت جامعة الأزهر خلال تلك الفترة المنتدى الأول لدور الجامعة والتصنيع الدوائي والذي افتتحه الأمين العام لاتحاد الجامعات الافريقية.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة، أن مشاركة وفد جامعة الأزهر جاء بتكليف من رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي في اطار مشروع تنسیق وضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالى بقارة إفریقیا«HAQAA والذي يموله الاتحاد الأروبي والاتحاد الأفريقي في إطار الشراكةالاستراتيجية بينهما والتي تعمل على الإسهام في عملية التآلف بين برامج التعليم العالي وتعزيز التبادل الاكاديمي وإبتكار مجالا جديدا متميزا على المستوي العالمي في مجال التعليم العالي بأفريقيا عن طريق تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في أفريقيا

وقال إن مبادرة توحيد ضمان الجودة في التعليم العالي بأفريقيا هدفها تطوير النظام القومي لضمان الجودة وتطوير الممارسات والثقافات في مؤسسات التعليم العالي لتوفير لغة مشتركة يتم عن طريقها تقييم الجودة في المؤسسات التعليمية بما يعزز آليات برامج ضمان الجودة في الجامعات الإفريقية.

ولفت عامر إلى أن المؤتمر يأتي للاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى لمبادرة توحيدضمان جودة التعليم العالي والاعتماد بقارة إفریقیا«HAQAA».

وأوضح أن التعاون الأوروبي الأفريقي في هذا المجال يأتي من منطلق إنشاء الهياكل والأنظمة المتوافقة والتي من شأنها تسهيل التنقل الأكاديمي وتعزيز إمكانية المقارنة بين الكفاءات مشيرا إلى أن من يقوم بتنفيذ مبادرة «تنسيق ضمان الجودة والاعتماد بالتعليم العالي في أفريقيا» نيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي اتحاد يتألف من كل من جامعة برشلونة منسقآ ورابطة الجامعات الأفريقية (AAU)وخدمة التبادل الأكاديمي الألمانية.(DAAD) وإتحاد الجامعات الأوروبية.(EUA) والشبكة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي.(ENQA).

وذكر نائب رئيس جامعة الأزهر أنه من خلال مبادرة تنسیق ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالى بقارة إفریقیا HAQAA التي أطلقت العام الماضي والتي نتج عنها عددا من الأنشطة تتمثل في اختيار فريق لتمثيل 48 دولة افريقية من خبراء جودة التعليم ليشاركوا في فعاليات المبادرة HAQAA وتم الاختيار من خلال مسابقة أطلقت في مايو 2016وفي هذا السياق كان اختيار د.أماني عبدالله الشريف عميد صيدلة الأزهر لتكون ضمن هذا الفريق.

وشدد على أنه أيضا تم الإعلان عن مسابقة التقویم المؤسسي لتحسین الجودة باستخدام آلیة تصنیف الجودة الأفریقیة وكجزء من المبادرة HAQAA والتي استمرت على مدار ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي في سياق الشراكة بينه وبين أفريقيا، وتم إجراء نحو خمسة عشر تقييماً مؤسسياً في عام ٢٠١٧ م من خلال الاستفادة من آلية تصنيف جودة التعليم الأفريقي كأداة رئيسة للتقييم (AQRM). وتم اختيار الخمس عشرة مؤسسة اللاتي تم تقييمهم من مختلف المناطق الأفريقية (من 3 دول من كل اقليم)، كما اتيحت لهم فرصة المشاركة في ورش عمل تدريبية والتي من شأنها أن تدعم عملية التقييم المؤسسي. واختيرت جامعة الأزهر ضمن الجامعات التي مثلت اقليم الشمال.

من جانبها أكدت الدكتورة أماني الشريف عميد كلية الصيدلة بنات ومنسق اتحاد الجامعات الافريقية أن هناك تعاونا مشتركا بين جامعة الأزهر واتحاد الجامعات الافريقية حيث شارك د. يوسف عامر نائب رئيس الجامعة ممثلا لجامعة الأزهراجتماع مجلس إدارة اتحاد الجامعات الافريقية بأكرا-غانا، حيث أعلن رئيس الاتحاد تمثيل شمال أفريقيا ودخول اللغة العربية لأول مرة بمجلس إدارة الاتحاد.