شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات استضافة مؤتمر «أفريقيا 2018» وموسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعين منفصلين مع كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بمقر الوزارة .

وقال بيان إعلامي صادر عن الوزارة، الأحد، إنه تم خلال اللقاء الأول مع محافظ جنوب سيناء بحث آخر استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر «افريقيا 2018» خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، وتوفير بعض الاحتياجات المطلوبة للجهاز التنفيذى للمحافظة لخروج المؤتمر بصورة جيدة تليق بإسم مصر.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة بعض مشروعات التنمية الجارية بالمحافظة خاصة مشروع تطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين، وتطوير الخدمات في بعض مدن المحافظة منها مدينة الطور.

وفي الاجتماع الثاني تابع الوزير مع محافظ الإسكندرية تطورات الخطة الاستثمارية ومعدلات تنفيذ بعض المشروعات الجارية، وإستعدادات المحافظة فيما يخص موسم الأمطار والسيول والاجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية.