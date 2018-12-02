شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة التروسيكل تطلب تدخل السيسي لإنهاء أزمة كوبري الكباش بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت مروة الجهلان العبد، المعروفة إعلاميا بفتاة التروسيكل، التي استقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية الأسبوع الماضى بقصر الاتحادية، في تصريحات إعلامية، بتدخل الرئيس لحل أزمة الكوبرى الثالث فوق طريق الكباش الفرعوني، وإنشائه حتى يخفف المعاناة عن أهالي الغرب المتجهين لشرق المدينة، وما يسببه من متاعب للسياح والمصريين على حد سواء.

وذلك بناء على مطالبات أهالي قرية البعيرات وقرى غرب الأقصر، والذى تسبب في إلغاء إقامة الكوبرى من قبل المحافظ السابق للأقصر في معاناة يومية لأكثر من 250 ألف مواطن والعمل على رفع صوت الأقصر لمؤسسة الرئاسة لإقامة كوبري للمشاة لوقف معاناة المواطنين والسياح في حال تعذر إقامة كوبرى للسيارات.

كما تقدم نواب الأقصر بمذكرة لرئيس الوزراء للمطالبة بإقامة الكوبرى الثالث أسوة بالكوبريين اللذين أقيما بمنطقتي الكرنك وأبوالجود.

كانت الأقصر شهدت، منذ عدة أشهر، حالة من الرفض الشعبى، لقرار إلغاء الكوبرى الثالث، في إشارة إلى أن عدم إقامة الكوبري، سوف يقسم مدينة الاقصر إلى شرق وغرب الكباش، ويجعل عددا من المناطق والمنشآت المصرفية والحكومية والدينية والسياحية، في عزلة تامة عن بقية المدينة، بجانب ما يسببه من متاعب لأكثر من 300 ألف مواطن من سكان مدينتي القرنة والأقصر، وتأثيره السلبي على الحركة السياحية بالمحافظة.

كما تضامنت عددا من الأحزاب السياسية، واللجنة الشعبية ل دعم ومناصرة القضايا الوطنية، وغرفة شركات السياحة، وعدد منالنقابات المهنية، ونقابة العاملين بالنقل النهري والمراكب الشراعية المطالبة بضرورة اقامة الكوبرى والتحذير من مخاطر إصرار مسؤولي المحافظة على عدم إقامته، رغم إدراجه ضمن مخطط التنمية الشاملة للأقصر، منذ عام 2006، حيث جاءت جميع المطالبات من اجل حماية مستقبل الحركة السياحية بالمدينة، ومنع ما سينتج عن عدم إقامة الكوبري من تكدس وزحام واختناق داخل المدينة.