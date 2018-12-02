شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذ تدريبا بحريًا عابرًا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وذلك باشتراك السفينة الحربية الفرنسية (COURBET) وعدد من القطع البحرية المصرية.

يأتي ذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار نهارا وليلا والتي تظهر مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتمارين دفاع جوى جاف ورماية بالمدفعية للتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة، وتنفيذ سيناريو لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

يهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.