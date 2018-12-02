شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل وإصابة سائق في تصادم بـ«صحراوي» البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عامل مصرعه وأصيب سائق نتيجة اصطدام سيارة ملاكى بأخرى نقل بالطريق الصحراوى السريع في نطاق محافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بطريق خدمات طريق «القاهرة – الإسكندرية الصحراوى السريع»، عند الكيلو 111، إتجاه الإسكندرية.

تبين من الإنتقال والفحص، أنه أثناء سير سيارة ملاكى اصطدمت بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة «محمد .م» 35 سنة، عامل، وإصابة «أحمد .ق» 25 سنة، سائق، قائد السيارة الملاكى بسحجات وكدمات.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، والمصاب إلى ذات المستشفى للعلاج، وتحرر محضرًا بالحادث.