شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالب وربة منزل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة ميت حلفا بقليوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة طالب بجرح ذبحي في الرقبه وطعنة نافذة بالبطن، كما أصيبت ربة منزل، وتم نقلهما إلى مستشفى قليوب العام، وألقى القبض على الطرفين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين طرفين في قرية ميت حلفا دائرة المركز ووجود مصابين.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل المقدم محمود عقل، رئيس مباحث المركز، وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول كلا من «أحمد. س. ش»، 18 سنة، طالب مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وطعنة نافذة بالبطن، ووالده «سعد. ش»، 44 سنة، موظف، ونجل عمه «ماهر. ش. ع»، 16 سنة.

وطرف ثاني «بدر. ع. ح»، 64 سنة، بالمعاش، ونجليه «أيمن»، 36 سنة، نجار مسلح، و«أحمد»، 31 سنة، نجار مسلح، و«أية»، 24 سنة، مصابة، وتوصلت التحريات إلى أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة بينهم أدت لنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.