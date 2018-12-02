شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد دعوى بطلان عمومية نادى قضاة مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الأحد، استبعاد دعوى بطلان الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة، من رول الجلسة، لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.

اختصمت الدعوى المقامة من المستشار عمرو محمود، وحملت رقم 34815 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وطالبت بوقف الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة.