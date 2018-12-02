شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن منطقة بين السريات بالدقى لكسر فى ماسورة رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة بين السريات التابعة لحى الدقى انقطاع فى مياه الشرب، بسبب كسر ماسورة مياه أمام المركز القومى للبحوث. من جانبه أكد العميد إيهاب محمد رئيس حى الدقى، أن كسر الماسورة الرئيسية المسئولة عن منطقة بين السريات أدى لإنقطاع المياه، مشيرا إلى أنه تواصل مع شركة المياه التى تحركت لإصلاح الكسر.

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