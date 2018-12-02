الخليج 365 يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت مؤسسة الخليج 365 بأسمى آيات التهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة التهنئة باليوم الوطنى الـ 47.

وأعرب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، عن سعادته بتقديم التهنئة للشعب الإماراتى الشقيق بمناسبة اليوم الوطنى الـ 47، والذى تحتفل به دولة الإمارات اليوم الأحد 2 ديسمبر.

وكتب خالد صلاح: "اللهم احفظ الإمارات.. إخوة وأحبة.. أهل عروبة وفكر ومدنية.. واللهم ارفع ذكر الشيخ زايد فى الأرض وفى السماء.. اللهم آمين.. كل سنة وأرضكم بخير .. كل سنة وإنتوا رمز الوحدة والعروبة.. كل سنة وإنتوا طيبيين وكبار يا رب".





وتتقدم مؤسسة الخليج 365 بأسمى آيات التهانى إلى قيادات الحكم فى الإمارات، وإلى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وإلى الشعب الإماراتى الشقيق بهذه المناسبة العظيمة التى شهدت قيام الاتحاد فى الإمارات بجهود الشيخ الراحل زايد آل نهيان، والتى تعد مناسبة للاحتفال لمصر أيضا وباقى الدول العربية.

يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.