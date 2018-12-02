شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يقضى برفض دعاوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برفض الدعاوى المقامة من رئيس الزمالك التى تطالب بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية . ورفع رئيس الزمالك دعوى رقم 9396 لسنة 73 قضائية، بحل مجلس اللجنة الأولمبية، لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون من وجهة نظره. وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت إيقاف رئيس الزمالك عامين، ورفع دعوى فى مركز التسوية لإسقاط عضويته، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسى والبرلمان بالتدخل بسبب حماية رئيس الزمالك فى حصانته. وأشار بيان الأولمبية، بالإضافة إلى تحذير رئيس الزمالك من حضور لقاءات فريقه تنفيذا للإيقاف، وإلا سيتعرض النادى لخصم نقاط اللقاء واعتباره مهزوما.

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