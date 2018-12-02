مصر | "الداخلية" تنشر قواتها المرورية بالطرق المحيطة بمعرض "إيديكس 2018" لتنظيم حركة السيارات (صور)

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دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعي والإغاثة العاجلة والدرجات النارية بمحيط فاعليات المعرض العالمي الذي تنظمة القوات المسلحة "إيديكس 2018"، لتنظيم حركة سير السيارات. ويشرف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، على انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات لتسهيل على المواطنين وطلبة المدارس وتحقيق التواجد المروري الفعال على الطرق السريعة. وأمر اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية، بالتواجد الفعال على الطرق خلال فاعليات افتتاح معرض إيديكس الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبدوره، قام قطاع الشرطة المتخصصة برئاسة اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير لقطاع، باتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة وأعلى درجات الحذر واليقظة لظهور بالمظهر المشرف.

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