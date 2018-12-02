مصر | الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مخزن إسفنج في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مخزن إسفنج في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مخزن إسفنج في المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى المخازن في المرج، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.