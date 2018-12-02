كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مخزن إسفنج في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مخزن إسفنج في المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى المخازن في المرج، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مخزن إسفنج في المرج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .