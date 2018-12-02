مصر | كثافات مرورية بشارع الثورة ومحور الشهيد بسبب أعمال تطوير

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انتشرت كثافات مرورية بشارع الثورة بسبب أعمال تطوير اتجاه طريق السويس، كما تسببت أعمال الإصلاحات لمحور الشهيد في تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بشارع الثورة وبمحور الشهيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن أعمال تطوير، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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