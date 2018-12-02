مصر | إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في إمبابة دون إصابات

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تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في إمبابة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.