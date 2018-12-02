أخبار مصر | الوزراء: إنشاء شبكة طرق بطول ٨ آلاف كم بتكلفة ٨٥ مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: إنشاء شبكة طرق بطول ٨ آلاف كم بتكلفة ٨٥ مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، "إنفوجرافيك" عن حجم الإنجاز بشبكة الطرق الجديدة خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2018. وأوضح الـ"إنفوجرافيك" أن الدولة قامت بعمل شبكة طرق جديدة بطول ٨٠٠٠ كيلو متر، وبتكلفة ٨٥ مليار جنيه. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الطرق القديمة وتسهيل حركة المرور وزيادة الطاقة الاستيعابية وخلق محاور تنموية جديدة.

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