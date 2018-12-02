أخبار مصر | القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبا بحريا عابرا، بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، باشتراك السفينة الحربية الفرنسية (COURBET) وعدد من القطع البحرية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار نهارًا وليلًا والتي تُظهر مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتمارين دفاع جوى جاف ورماية بالمدفعية للتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية في أثناء عبورها بالمناطق الخطرة، وتنفيذ سيناريو لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.