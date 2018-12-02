أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' ينظم مائدة مستديرة مع اليونيسيف حول قضايا الأطفال (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' ينظم مائدة مستديرة مع اليونيسيف حول قضايا الأطفال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وبرونو ماييس ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، مائدة مستديرة لعرض ومناقشة اتفاقية التعاون بين المجلس والمنظمة، والذي يستهدف إيجاد آلية مشتركة، لتفعيل دور الإعلام في مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم وحماية حقوقهم.

جاء ذلك صباح اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء منظمة اليونيسيف وممثلها في مصر، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وبعض الإعلاميين.